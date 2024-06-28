По Земле бьет мощная шестибалльная магнитная буря: как уменьшить влияние геомагнитного шторма

В пятницу, 28 июня, по Земле ударила мощная шестибалльная магнитная буря. Она относится к красному уровню опасности.

Геомагнитный шторм должен стихнуть до 3 баллов только 30 июня. По данным сервиса Meteoagent, следующая магнитная буря ожидается 29 июня силой пять баллов.

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Магнитная буря. Источник: meteoagent.com Магнитная буря. Источник: meteoagent.com

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. Они могут влиять на самочувствие некоторых людей, в частности следующими симптомами:

головная боль;

головокружение;

слабость;

снижение работоспособности;

бессонница;

раздражительность;

повышенное АД;

боли в суставах;

ухудшение аппетита.

Чтобы защититься от магнитных бурь, соблюдайте здоровый образ жизни – правильное питание, регулярные физические упражнения и достаточный сон. Избегайте стрессов, ведь они могут усилить влияние магнитных бурь.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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