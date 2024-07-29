Пляжи для отдыха на Голубом озере под Киевом. Платные и бесплатные зоны для купания

Подгорцы стали одной из самых популярных локаций для загородного отдыха под Киевом. Известная своим Голубым озером локация в выходные наполняется желающими позагорать, охладиться в чистом водоеме и развлечься как на суше, так и на воде. Платные пляжи в Подгорцах оборудованы шезлонгами, зонтиками и бытовыми комнатами. Для бесплатного пляжного отдыха в Подгорцах придется захватить зонтик и воду, но раздевалки и туалетные комнаты доступны для всех.

Пляжи Голубого озера в подгорцах расположены в 20 минутах езды от Киева. Источник: @katya_sikach Пляжи Голубого озера в подгорцах расположены в 20 минутах езды от Киева. Источник: @katya_sikach

Куда направляться

Доехать до Голубого озера из Киева своим транспортом можно за 15 – 20 минут, если двигаться по Обуховской трассе. Парковка своего автомобиля рядом с пляжной зоной обойдется в 40 – 50 грн в день, но бесплатно можно найти место подальше от пляжа. Если хотите посетить Голубое озеро на выходных, стоит выезжать рано. Учитывая городской транспорт, стоит приехать к станции метро Выдубичи, где вы найдете автобусы до поселка Подгорцы и сможете узнать расписание маршрута в обе стороны.

Платные пляжи Голубого озера обустроены местами для комфортного загара и купания. Источник: @r_b_carss Платные пляжи Голубого озера обустроены местами для комфортного загара и купания. Источник: @r_b_carss

На что надеяться

Озеро занимает 28 гектаров и имеет глубину до 8 метров. Пляжи прекрасно подходят для семейного отдыха с маленькими детьми, романтического отдыха и времяпрепровождения наедине с собой. Мягкие песочные зоны меняют травяные лужайки и локации с высокими деревьями, где можно обустроить аутентичный отдых и развесить гамачок.

Добравшись до озера вы найдете три зоны для купания: две платы и одна бесплатная. Платные зоны заметны сразу, потому что оснащены шезлонгами и зонтиками. Бесплатная пляжная полоса с платным туалетом и установленными раздевалками. Прихватите побольше воды, чтобы не тратить много времени на поиски торговых палаток или магазинов, потому что их здесь почти нет. Желая загорать бесплатно, рассчитывайте на поиск свободных мест в выходные дни.

Несмотря на выбор зоны для купания и загара, живописные виды будут равны всем.

Платные пляжи в Подгорцах имеют много дополнительных комфортабельных услуг и развлечений. Источник: @AlexBozhko Платные пляжи в Подгорцах имеют много дополнительных комфортабельных услуг и развлечений. Источник: @AlexBozhko

Платные пляжи в Подгорцах

Две платные пляжные зоны в Подгорцах "Империя" и "Лобстер" располагают достаточно большими территориями, которые оснащены местами для загара, релакса и пляжного волейбола, футбола и большого тенниса. Выбрав одну из платных зон, вы получите возможность дополнительных развлечений и меньшее количество соседей по отдыху.

Пляж "Империя" в будние дни стоит 150 грн, в уикенд и праздничные 200 грн. Есть около 300 шезлонгов в пляжной зоне, детский игровой комплекс с лабиринтом, услуги няни, волейбольная площадка, площадка для скользкого футбола, душевые кабины и отдельные беседки для отдыха большой компанией.

Пляж Лобстер обойдется в два раза дороже как в будни, так и в выходные. Среди дополнительных зон для релакса и вкусного отдыха, рядом с пляжами есть рыбный ресторан, бар, кальян-зона, прокат водного транспорта и отдельный бассейн. Пляжная зона "Лобстер" также оборудована для передвижения людей в колесных креслах и паркингом для людей с ограниченными возможностями. В пляжную зону можно проносить свою еду и напитки.

Список занятий на Голубом озере в Подгорцах ограничен только вашей фантазией и бюджетом. Источник: @r_b_carss Список занятий на Голубом озере в Подгорцах ограничен только вашей фантазией и бюджетом. Источник: @r_b_carss

Чем заняться на Голубом озере в Подгорцах

пляжный отдых;

водные развлечения (катамараны, лодки, рыбалка);

посещение ресторанов и баров;

посещение бассейна;

пляжные игры (волейбол, футбол, теннис);

отдых в комплексах и отелях вблизи Голубого озера.

Где остановиться на Голубом озере в Подгорцах

Для комфортабельной остановки возле Голубого Озера есть несколько интересных вариантов, где вы можете добавить к своему отдыху еще несколько комфортабельных впечатлений.

Сенаторс Парк

Отели на Голубом озере комфортабельны и имеют дополнительные услуги и развлечения. Источник: https://senators-park-hotel-kiev.hotelmix.com.ua/ Отели на Голубом озере комфортабельны и имеют дополнительные услуги и развлечения. Источник: https://senators-park-hotel-kiev.hotelmix.com.ua/

Трехзвездочный отель расположен в 5 минутах езды от Голубого озера. В оплату номера войдет континентальный завтрак. На выбор предлагается 46 номеров как для семейной, так и для романтической остановки (возьмите номер с видом на реку). Вечерняя терраса отеля подарит возможность встретить самые лучшие закаты и отведать прохладительные напитки.

Дом возле Голубого озера

Дом у Голубого озера уютный и гостеприимный. Источник: https://planetofhotels.com/ Дом у Голубого озера уютный и гостеприимный. Источник: https://planetofhotels.com/

Менее помпезная и очень уютная локация для остановки рядом с Голубым озером в Подгорцах. Разрешено размещение с животными и есть парковка для автомобилей. Отдельная барбекю зона служит прекрасным местом для вечерних закатов и дружеских посиделок. В доме есть маленькая библиотека, где можно посидеть в тишине и гармонии. Номера достаточно быстро бронируются, так что об остановке стоит подумать заранее.

Трипольское Солнце

Остановка на Голубом озере будет отдельным видом отдыха в гостинично-ресторанном комплексе Трипольское солнце. Источник: https://trypillyaclub.com.ua/ Остановка на Голубом озере будет отдельным видом отдыха в гостинично-ресторанном комплексе Трипольское солнце. Источник: https://trypillyaclub.com.ua/

Отель, удовлетворяющий желанию комфорта и красоты. Комплекс расположен в 20 минутах от центра поселка. Разнообразие номеров рассчитано как на отдельную одинокую остановку, так и на семейную. В выборе также есть апартаменты с отдельными удобствами кухни.

На территории отеля есть ресторан и кофейня. Наличие бара сделает ваш отдых релаксовым и капсюльным. Для семей с маленькими детьми есть услуга няни. Дополнительные развлечения включают: сауна и детская игровая зона.