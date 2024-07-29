Пляжі для відпочинку на Блакитному озері під Києвом. Платні та безплатні зони для купання

Підгірці стали однією з найпопулярніших локацій для заміського відпочинку під Києвом. Відома своїм Блакитним озером локація у вихідні наповнюється охочими позасмагати, охолодитися в чистій водоймі та розважитися як на суші, так і на воді. Платні пляжі в Підгірцях оснащені шезлонгами, парасолями та побутовими кімнатами. Для безкоштовного пляжного відпочинку у Підгірцях доведеться захопити парасолю та воду із собою, але роздягальні та туалетні кімнати доступні для всіх.

Пляжі Блакитного озера в підгірцях розташовані в 20 хвилинах їзди від Києва. Джерело: @katya_sikach

Куди прямувати

Доїхати до Блакитного озера з Києва своїм транспортом можна за 15 – 20 хвилин, якщо рухатися по Обухівській трасі. Паркування свого автомобіля поруч з пляжною зоною обійдеться у 40 – 50 грн за день, але й безкоштовно можна знайти місце подалі від пляжу. Якщо хочете відвідати Блакитне озеро на вихідних варто виїжджати раненько. Беручи до уваги міський транспорт, варто приїхати до станції метро Видубичі, де ви знайдете автобуси до селища Підгірці та зможете дізнатися розклад маршруту в обидва боки.

Платні пляжі Блакитного озера облаштовано місцями для комфортної засмаги та купання. Джерело: @r_b_carss

На що сподіватися

Озеро займає 28 гектар та має глибину до 8 метрів. Пляжі чудово підходять для сімейного відпочинку з маленькими дітьми, романтичного відпочинку та проведення часу наодинці із собою. М’які пісочні зони змінюють трав’яні галявини та локації з високими деревами, де можна облаштувати аутентичний відпочинок та розвісити гамачок.

Діставшись озера ви знайдете три зони для купання: дві платні та одна безкоштовна. Платні зони помітні одразу, бо облаштовані шезлонгами і парасолями. Безкоштовна пляжна смуга має платний туалет та встановлені роздягальні. Прихопіть побільше води, щоб не витрачати багато часу на пошуки торговельних наметів чи магазинів, бо їх тут майже немає. Бажаючи засмагнути безкоштовно розраховуйте на пошук вільних місць у вихідні дні.

Не зважаючи на вибір зони для купання та засмаги, мальовничі краєвиди будуть рівні для всіх.

Платні пляжі в Підгірцях мають багато додаткових комфортабельних послуг та розваг. Джерело: @AlexBozhko

Платні пляжі в Підгірцях

Дві платні пляжні зони в Підгірцях "Імперія" та "Лобстер" мають досить великі території, які оснащені місцями для засмаги, релаксу та пляжного волейболу, футболу та великого тенісу. Обравши одну з платних зон ви отримаєте можливість додаткових розваг та меншу кількість сусідів по відпочинку.

Пляж "Імперія" в будні дні коштує 150 грн, у вікендові та святкові 200 грн. Має біля 300 шезлонгів в пляжній зоні, дитячий ігровий комплекс з лабіринтом, послуги няні, волейбольний майданчик, майданчик для слизького футболу, душові кабіни та окремі бесідки для відпочинку великою компанією.

Пляж "Лобстер" обійдеться у два рази дорожче як в будні, так і в вихідні. Серед додаткових зон для релаксу та смачного відпочинку, поруч з пляжами є рибний ресторан, бар, кальян–зона, прокат водного транспорту та окремий басейн. Пляжна зона "Лобстер" також облаштована для пересування людей у колісних кріслах та паркінгом для людей з обмеженими можливостями. До пляжної зони можна проносити свою їжу та напої.

Список занять на Блакитному озері в Підгірцях обмежений лишень вашою фантазією та бюджетом. Джерело: @r_b_carss

Чим зайнятися на Блакитному озері в Підгірцях

пляжний відпочинок;

водні розваги (катамарани, човни, риболовля);

відвідування ресторанів та барів;

відвідування басейну;

пляжні ігри (волейбол, футбол, теніс);

відпочинок у комплексах та готелях поблизу Блакитного озера.

Де зупинитися на Блакитному озері в Підгірцях

Для комфортабельної зупинки біля Блакитного Озера є одразу декілька цікавих варіантів, де ви можете додати до свого відпочинку ще декілька комфортабельних вражень.

Сенаторз Парк

Готелі на Блакитному озері комфортабельні та мають додаткові послуги та розваги. Джерело: https://senators-park-hotel-kiev.hotelmix.com.ua/

Тризірковий готель розташовано за 5 хвилин їзди від Блакитного озера. В оплату вашого номера увійде міжконтинентальний сніданок. На вибір пропонується 46 номерів як для сімейної, так і романтичної зупинки (візьміть номер з видом на річку). Вечірня тераса готелю подарує можливість зустріти найкращі заходи сонця та скуштувати прохолодні напої.

Будинок біля Блакитного озера

Будинок біля Блакитного озера затишний та гостинний. Джерело: https://planetofhotels.com/

Менш помпезна та дуже затишна локація для зупинки поруч з Блакитним озером в Підгірцях. Дозволено розміщення з тваринами та є парковка для автомобілів. Окрема барбекю зона слугує чудовим місцем для вечірніх заходів сонця та дружніх посиденьок. В будинку є невеличка бібліотека, де можна посидіти в тиші та гармонії. Номери досить швидко бронюються, тож про зупинку варто подумати заздалегідь.

Трипільське Сонце

Зупинка на Блакитному озері буде окремим видом відпочинку в готельно–ресторанному комплексі Трипільське сонце. Джерело: https://trypillyaclub.com.ua/

Готель, який задовольняє бажання комфорту та краси. Комплекс розташовано за 20 хвилин від центру селища. Різноманіття номерів розраховано як на окрему самотню зупинку, так і на сімейну. У виборі також є апартаменти з окремими зручностями кухні.

На території готелю розташовано ресторан та кав’ярню, також пропонується варіант запакованих ланчів та обслуговування номерів. Наявність бару зробить ваш відпочинок релаксовим та капсульним. Для сімей з маленькими дітьми є послуга няні. З додаткових розваг є сауна та дитяча ігрова зона.