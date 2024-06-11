Не такая как представляли: дизайнеру удалось реконструировать лицо Жанны д'Арк (фото)

Профессиональный дизайнер Бекка Сеговия, которая имеет более чем десятилетний опыт, взялась за реконструкцию внешности Жанны д'Арк.

Ранее она в рамках своего же проекта Royalty Now воссоздала лица таких известных исторических фигур, как Тутанхамон, Авраам Линкольн, Клеопатра и других. Об этом пишет society.comments.ua.

Бекка Сеговия провела глубокий анализ исторических записей, чтобы воссоздать облик знаменитой Жанны д'Арк. Согласно ее исследованиям, только один портрет Жанны был создан при ее жизни, но даже тот был лишь эскизом от французского государственного деятеля, который лично не встречался с ней. Однако, благодаря сохранившимся письмам и описаниям, мы имеем представление о ее внешности.

Читайте также: Ученые реконструировали лицо женщины-"вампира", скончавшейся в 16 веке

Реконструкция лица Жанны д'Арк. Источник: Royalty Now Реконструкция лица Жанны д'Арк. Источник: Royalty Now

Из этих источников стало известно, что Жанна имела невысокий рост – примерно 157 сантиметров. Она носила короткие темные волосы с челкой. Ее глаза описывали как "большие, темные и выразительные", а кожа была загорелой от частого пребывания на солнце. Существовали также упоминания о других особенностях, в частности о маленьком красноватом пятне возле ее уха. Учитывая все эти детали, дизайнер Бекка Сеговия воссоздала лицо этой легендарной французской личности.

Жанна д'Арк, которая известна своей ролью в Столетней войне, стала ключевой фигурой в освобождении Орлеана от осады. Ее военные успехи сыграли решающую роль в коронации монарха Франции Карла VII. Она утверждала, что имела божественные видения, которые направляли ее к победам на поле боя. Однако, после того, как ее захватили силы, лояльные к Англии, Жанну предательски приговорили к смерти на основе надуманных обвинений. Ее жизнь оборвалась в возрасте 19 лет.

Напомним, ранее ученые показали, как выглядела неандертальская женщина, жившая на Земле 75 000 лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !