От какой еды нужно отказаться в первую очередь, чтобы заранее не стареть
Вообще, что касается сохранения молодости и красоты, в первую очередь нужно говорить о продуктах, которые провоцируют преждевременное старение и пищевых привычках, от которых нужно отказаться. А затем уже подключать суперфуды, анти-эйдж диеты.
⠀Влияние свободных радикалов, определенные группы продуктов, переедание и обезвоживание, влияют на старение организма порой сильнее, чем годы.
⠀Поэтому смело исключаем:
⠀• Кондитерские изделия длительного хранения;
⠀• Мясные продукты промышленной переработки;
⠀• Подсолнечное масло;
⠀• Жареная пища, особенно с длительным сроком хранения, фаст фуд;
⠀• Жирные соусы;
⠀• Алкоголь.
Именно эта еда ускоряет процессы старения и углубляет проблемы кожи. Если полностью исключить эти продукты не выходит, старайтесь заменить на более здоровые их аналоги. Например, подсолнечное масло - на оливковое, магазинные сладости - на черный шоколад 70% или фрукты и ягоды. Из алкоголя разрешаю сухое вино по формуле, которую давала ранее.