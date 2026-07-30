От чего умерли динозавры: ученые назвали новую причину (фото)

Международная группа исследователей предполагает, что динозавры могли погибнуть не только из-за падения астероида Чиксулуб, но и из-за экстремального тепла, охватившего планету после удара. Ученые считают, что перегретое пылевое облако фактически превратило Землю в огромную "печь", в которой большинство наземных животных не имело шансов выжить.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. Около 66 миллионов лет назад астероид Чиксулуб, размер которого был сопоставим с горой Эверест, врезался в Землю на огромной скорости. В результате столкновения испарились породы, а в атмосферу попали сотни тысяч кубических километров обломков, пыли и расплавленного вещества.

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Часть этого материала превратилась в мелкие сферические частицы, впоследствии вернувшиеся на поверхность планеты. По словам исследователей, именно они значительно усилили нагрев атмосферы. Специалисты из Университета Пердью (США) пришли к выводу, что плотная пылевая завеса не позволяла теплу рассеиваться в космосе, из-за чего поверхность Земли стремительно перегревалась. "Все, что не смогло укрыться под землей или в воде, фактически было обречено – его или испекло, или сожгло", – объяснила исследовательница атмосферных процессов доктор Александрия Джонсон.

Профессор Брэндон Джонсон отмечает, что именно пылевое облако сделало катастрофу глобальной. По его словам, ударная волна и огненный шар действовали только вблизи места падения астероида. Горячая пыль распространилась по всей планете и удерживала тепловое излучение у поверхности. "Без этого пылевого занавеса последствия были бы разрушительными, но не превратились бы в массовое вымирание планетарного масштаба", — объяснил ученый.

По расчетам авторов исследования, уровень теплового излучения, который получил поверхность Земли, примерно в 17 раз превышал смертельную для человека дозу. Такой температуры было достаточно, чтобы занимались трава, хвоя, лишайники и даже древесина, что повлекло за собой масштабные лесные пожары.

По мнению исследователей, после удара планета оказалась в условиях, схожих с гигантской духовкой. Плотные облака почти полностью закрыли солнечный свет, поэтому поверхность оставалась темной, хотя температура оставалась смертельно высокой. Именно поэтому, считают ученые, шанс выжить имели преимущественно животные, которые могли укрыться под землей или находились в водоемах.

Кроме того, пыль оставалась в атмосфере годами, а возможно и десятилетиями, поддерживая неблагоприятные условия и потенциально негативно влияя на здоровье тех немногих видов, переживших катастрофу. Большинство ученых связывают массовое вымирание в конце мелового периода именно с падением астероида Чиксулуб вблизи современного полуострова Юкатан.

Считается, что тогда исчезло около 75% всех видов живых организмов, включая большинство динозавров. Выжить смогли лишь отдельные представители, от которых впоследствии произошли современные птицы. Ранее основной причиной вымирания называли глобальное похолодание после того, как пыль надолго закрыла Солнце. В результате погибли растения, а вслед за ними — травоядные и хищные динозавры.

Новое исследование предполагает, что для большинства живых существ смертельный удар наступил гораздо быстрее — еще до длительных климатических изменений из-за чрезвычайного перегрева поверхности планеты. Между тем, палеонтологи продолжают открывать новые виды доисторических животных. Недавно в Таиланде по единственному найденному позвонку удалось идентифицировать новый вид длинношых динозавров — Uragasaurus kalasinensis.

Находка свидетельствует, что представители семейства Mamenchisauridae, ранее считавшиеся преимущественно жителями территории современного Китая, могли быть значительно шире распространены в Азии, чем предполагали ученые.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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