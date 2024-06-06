Орхидеи дадут потрясающие цветы, если подкормить их этим удобрением

Все владельцы орхидей хотят, чтобы комнатное растение цвело пышными цветами. Для этого эксперты советуют обратить внимание на удобрения как один из аспектов ухода.

Хотя существует много доступных удобрений для растений орхидей, приготовление собственного домашнего природного корма для орхидей снижает риск токсического воздействия вредных синтетических химикатов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Продавец орхидей рекомендует использовать для растения сушеные куриные кости. Этот неожиданный продукт станет невероятным источником кальция и магния для орхидей.

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Для этого метода начните с высушивания куриных костей. Уложите их на равное расстояние бумажное полотенце, а затем выставьте его на солнце на один или два дня. Измельчите кости в ступке, пока не добьетесь консистенции мелкого песка.

Затем добавьте листья зеленого чая для азота, молоко, которое приносит природный азот, калий и фосфор, и чайную ложку патоки. Тщательно перемешайте, пока смесь не станет коричневой

В завершение влейте рисовую воду, содержащую незначительные количества ниацина, рибофлавина и тиамина, которые требуются орхидеям. Это натуральное удобрение для орхидей можно использовать один-два раза в месяц в течение вегетационного периода.

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