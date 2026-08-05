Очень редкая находка: в Алабаме нашли черепаху в возрасте 32 миллиона лет (фото)

Обычная рыбалка в американском штате Алабама обернулась сенсационным открытием. Семья случайно наткнулась на необычный известняковый валун, внутри которого, как впоследствии выяснили ученые, сохранился почти полностью панцирь морской кожистой черепахи, жившей примерно 32 миллиона лет назад.

Об этом сообщает Daily Galaxy со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Palaeodiversity. История началась еще в 2021 году, когда семья Коулмэн отправилась на рыбалку на юге Алабамы. Во время прогулки по берегу они, как обычно, искали окаменелости и обратили внимание на странный объект, видневшийся внутри большого известнякового камня.

Поначалу находка не вызывала особых подозрений. Семья несколько раз возвращалась к этому месту, а впоследствии отец семейства Адам Коулмэн обратился к палеонтологу Эндрю Джентри, специализирующемуся на ископаемых морских черепахах.

После первого осмотра специалист почти сразу понял, что перед ним чрезвычайно редкая окаменелость. Последующие исследования показали, что панцирь принадлежал морской кожистой черепахе, жившей в раннем олигоцене примерно 32 миллиона лет назад.

Окаменелость имеет около 1,2 метра в длину и почти метр в ширину. Ученые называют ее одним из наиболее сохранившихся ископаемых панцирей кожистых черепах, найденных никогда. По словам Эндрю Джентри, подобные находки представляют собой большую редкость, поскольку панцири кожистых черепах состоят не из больших костных пластин, а из многочисленных мелких элементов, которые после смерти животного быстро разрушаются.

"Когда я впервые увидел эту окаменелость, мне было трудно поверить своим глазам. Это поразительная находка", — рассказал исследователь. После удаления окаменелости ее передали в лабораторию, где над ней работала команда палеонтологов из нескольких научных учреждений.

В результате анализа ученые пришли к выводу, что остатки принадлежат представителю ранее неизвестного рода и вида, получившего название Ueloca colemanorum. Название Ueloca происходит из языка коренного народа Мускоги и сочетает слова "вода" и "черепаха". Видовое название colemanorum дали в честь семьи Коулмэн, случайно нашедшей уникальную окаменелость и способствовавшей ее исследованию.

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Ученые считают, что хорошо сохранившийся панцирь открывает новые возможности для изучения эволюции морских кожистых черепах. Сравнение нового образца с другими ископаемыми останками позволило предположить, что в древности существовали по меньшей мере две отдельные эволюционные ветви этих животных. Одна из них впоследствии дала начало современным кожистым черепахам, в то время как другая полностью исчезла.

Причины такого развития событий пока остаются неизвестными, однако новое открытие помогает восполнить важный пробел в истории эволюции морских рептилий. "Это действительно уникальная окаменелость - одна на миллион", - подытожил директор из коллекций Научного центра Мак-Уэйна Джан Эберсол.

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