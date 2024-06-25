Обрывание цветов картофеля для увеличения урожая: действительно ли это работает

Некоторые огородники считают необходимым добавлять в свой план работ с картофелем этап обрывания цветов. Однако большинство убеждено, что этот шаг является лишним, поскольку он якобы не влияет на увеличение урожая клубней и не улучшает их качества. Так кого же слушать?

Команда UAportal совместно с Ukr.Media разобрались в этом вопросе, опираясь на мнение специалистов.

Эксперты считают, что эта проблема является надуманной. Если кто-то любит обрывать цветы во время цветения картофеля, пусть занимаются этим. Это не влияет ни на рост растений, ни на урожайность. Чтобы это понять, достаточно иметь базовые знания по биологии картофеля.

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Дело в том, что образование клубней начинается еще до появления бутонов на стеблях (а они появляются через 40-45 дней после высадки семенных клубней, в зависимости от сорта). Эти фазы вегетации происходят одновременно и не имеют никакого влияния друг на друга.

Также стоит отметить, что фаза цветения картофеля очень короткая. У некоторых сортов она длится всего один-три дня, что свидетельствует о бесполезности удаления цветов. Подчеркиваем, что это никоим образом не влияет ни на количество, ни на качество урожая.

Особенно не стоит удалять цветы тем огородникам, которые любят экспериментировать как селекционеры. Новые сорта картофеля выводятся не на основе клубней или других частей растения, а именно благодаря плодам картофеля, которые внешне выглядят как небольшие ягоды. В этих ягодах содержатся семена, которыми в дикой природе размножался картофель. Когда-то никто не думал использовать клубни, и из-за этих ягод возникали картофельные бунты, поскольку люди считали, что есть надо именно их, а они горькие, невкусные и даже очень токсичные.

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