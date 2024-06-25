Обривання квітів картоплі для збільшення врожаю: чи дійсно це працює

Деякі городники вважають за необхідне додавати до свого плану робіт з картоплею етап обривання квітів. Проте більшість переконана, що цей крок є зайвим, оскільки він нібито не впливає на збільшення урожаю бульб та не покращує їх якості. Так кого ж слухати?

Команда UAportal спільно з Ukr.Media розібралися у цьому питанні, опираючись на думку фахівців.

Експерти вважають, що ця проблема є надуманою. Якщо хтось любить обривати квіти під час цвітіння картоплі, нехай займаються цим. Це не впливає ні на ріст рослин, ні на врожайність. Щоб це зрозуміти, достатньо мати базові знання з біології картоплі.

Читайте також: Чим ефективно та безпечно обробити картоплю від колорадського жука

Річ у тому, що утворення бульб починається ще до появи бутонів на стеблах (а вони з'являються через 40-45 днів після висадки насіннєвих бульб, залежно від сорту). Ці фази вегетації відбуваються одночасно і не мають жодного впливу одна на одну.

Також варто зазначити, що фаза цвітіння картоплі дуже коротка. У деяких сортів вона триває лише один-три дні, що свідчить про марність видалення квітів. Підкреслюємо, що це жодним чином не впливає ні на кількість, ні на якість врожаю.

Особливо не варто видаляти квіти тим городникам, які люблять експериментувати як селекціонери. Нові сорти картоплі виводяться не на основі бульб або інших частин рослини, а саме завдяки плодам картоплі, які зовні виглядають як невеликі ягоди. У цих ягодах міститься насіння, яким у дикій природі розмножувалася картопля. Колись ніхто не думав використовувати бульби, і через ці ягоди виникали картопляні бунти, оскільки люди вважали, що їсти треба саме їх, а вони гіркі, несмачні й навіть дуже токсичні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про засіб, який допоможе врятувати помідори від фітофтори.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!