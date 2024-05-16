Обрезать или не стоит: городики сказали, что делать с отцветшими нарциссами

Что делать с нарциссами после цветения – нужно ли их обрезать, чем подкармливать, чтобы они снова радовали своими цветами в следующем году. На все эти вопросы есть простой ответ – не трогайте растение по крайней мере месяц.

Эксперты по садоводству советуют: когда цветы нарциссов станут сухими, их рекомендуется обрезать. Это делается для того, чтобы растение не тратило силы на образование семян, а направило их на формирование луковицы и закладывание цветочных почек на следующий год.

Однако важно не удалять листья нарциссов сразу после цветения. В течение 5-6 недель оно будет продолжать фотосинтез и накапливать питательные вещества в луковице. Это обеспечит лучшее цветение в следующем году.

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После цветения нарциссы нуждаются в подкормке, чтобы восстановить силы и заложить основу для будущего цветения. Для этого рекомендуется использовать удобрения, содержащие калий и фосфор.

Можно использовать:

Монофосфат калия: способствует успешной зимовке луковиц и стимулирует цветение.

Золу: источник калия и фосфора.

Органические удобрения: компост, перегной.

Азот в этот период вносить не рекомендуется, ведь он может провоцировать рост зеленой массы в ущерб цветению.

Выкапывать или нет?

Большинство сортов нарциссов можно не выкапывать в течение 3-5 лет. Им вполне хватает питательных веществ, получаемых из почвы.

Однако махровые сорта и современные гибриды нарциссов лучше выкапывать каждый год. Это связано с тем, что их луковицы мельче и нуждаются в ежегодном обновлении.

Оптимальное время для выкапывания луковиц:

Когда листья пожелтеют и начнут увядать, но еще не полностью опадут. Это обычно происходит в середине лета. Выкопанные луковицы следует просушить, очистить от старых корней и чешуи, а затем хранить в прохладном темном месте до осени.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оградить розы от тли и стимулировать их рост.

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