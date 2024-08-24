Нежные сырники на завтрак: идеальный рецепт
Что может быть лучше приготовления нежных сырников на завтрак?
Делюсь рецептом и с вами.
Ингредиенты:
• Сыр кисломолочный 9% - 200 г;
• Сахар – 1 ст.л;
• Мука пшеничная – 1-2 ст.л;
• Яйцо (желток) – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Сыр тщательно протрите через сито, чтобы получить нежную текстуру.
2. Добавьте сахар, муку и желток. При желании можно добавить цедру лимона или ванильный сахар для аромата.
3. Сформуйте сырники с помощью стакана, чтобы они были ровными и аккуратными.
4. Обжаривайте на среднем огне до появления золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной, медом или добавьте ягоды или джем по вашему вкусу.