Ніжні сирники на сніданок: ідеальний рецепт

Що може бути краще, ніж приготування ніжних сирників на сніданок?

Ділюсь рецептом і з вами.

Інгредієнти:

• Сир кисломолочний 9% — 200 г;

• Цукор — 1 ст.л;

• Борошно пшеничне — 1-2 ст.л;

• Яйце (жовток) — 1 шт.

Спосіб приготування:

1. Сир ретельно перетріть через сито, щоб отримати ніжну текстуру.

2. Додайте цукор, борошно і жовток. За бажанням можна додати цедру лимона або ванільний цукор для аромату.

3. Сформуйте сирники за допомогою склянки, щоб вони були рівними та акуратними.

4. Обсмажуйте на середньому вогні до появи золотистої скоринки.

Подавайте гарячими зі сметаною, медом або додайте ягоди чи джем на ваш смак.