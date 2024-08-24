Нежные сырники на завтрак: идеальный рецепт

Что может быть лучше приготовления нежных сырников на завтрак?

Делюсь рецептом и с вами.

Ингредиенты:

• Сыр кисломолочный 9% - 200 г;

• Сахар – 1 ст.л;

• Мука пшеничная – 1-2 ст.л;

• Яйцо (желток) – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Сыр тщательно протрите через сито, чтобы получить нежную текстуру.

2. Добавьте сахар, муку и желток. При желании можно добавить цедру лимона или ванильный сахар для аромата.

3. Сформуйте сырники с помощью стакана, чтобы они были ровными и аккуратными.

4. Обжаривайте на среднем огне до появления золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной, медом или добавьте ягоды или джем по вашему вкусу.