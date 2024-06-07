Нежное клубничное суфле: легкий десерт

Клубничное суфле

400 г клубничного пюре

20 г желатина (4 ч. л.)

100 мл воды (1/2 стакана)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

200 г греческого йогурта или сливочного сыра

100 мл сливок (жирностью 30-35%) (1/2 стакана)

Для декора:

свежая клубника

Приготовим клубничное суфле:

Смешиваем холодную воду с желатином. Оставляем желатиновую массу при комнатной температуре на 15 минут.

Клубнику можно использовать свежую или замороженную. Моем и перебиваем погружным блендером, нам нужно клубничное пюре.

Переливаем пюре в сотейник, доводим до кипения и варим 2-3 минуты.

Добавляем в пюре сахар, перемешиваем.

В горячее пюре добавляем набухшую желатиновую массу и перемешиваем.

Смешиваем сливочный сыр со сливками до однородной консистенции.

Объединяем теплое пюре со сливочным сыром и сливками. Сначала одну половину пюре, затем другую.

Накрываем массу пищевой пленкой "в контакт" и убираем в холодильник на 1 час.

Взбиваем массу в чаше комбайна. Если прошло 3-4 минуты и она не увеличивается в объеме, значит она недостаточно охлаждена. Надо поставить в морозильную камеру еще на 15 минут, затем продолжить взбивать на высоких оборотах.

Масса должна немного увеличиться в объеме и стать воздушной.

Переводим клубничное суфле в пиалы и декорируем кусочками клубники.

Готово! Всем приятного аппетита.