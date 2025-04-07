Неожиданная находка в Китае ставит под сомнение известные теории эволюции человека

Археологи впервые обнаружили усовершенствованные каменные орудия труда в Восточной Азии, ранее считавшиеся характерными только для неандертальцев в Европе. Эти инструменты, изготовленные методом Квина, применяемым также неандертальцами, были найдены в Китае.

Об этом сообщает Interesting Engineering. Средний каменный век, продолжавшийся между 300 тыс. и 30 тыс. лет назад обычно рассматривается как период значительного прогресса в Европе и Африке. В то же время в Восточной Азии этот период считался более статическим, с ограниченным развитием ранних популяций предков людей.

Этот период также важен для происхождения и эволюции современных людей, Homo sapiens, в Африке, а также для развития архаических групп людей, таких как неандертальцы и денисовцы.

Выявленные орудия труда имеют возраст от 50 000 до 60 000 лет.

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"Это важное открытие, которое меняет наше представление об этом регионе в тот период. Оно задает вопрос: что еще делали люди того времени, и какие другие находки еще остаются необнаруженными", – отметил Бен Марвик, соавтор исследования из Вашингтонского университета.

Археологи обнаружили каменный скребок Квина, толстый и асимметричный, с широкой острой рабочей кромкой, на которой заметны явные следы использования и повторной заточки, а также отходы от его применения. Ученые считают, что этот инструмент, вероятно, использовался для обработки костей, рогов или древесины.

Открытие явилось настоящим шоком для исследователей. Они не могут объяснить, как эти инструменты, известные по использованию неандертальцами в Европе, попали в Восточную Азию.

Пока неизвестно, привезли ли эту технологию люди с запада, была ли она разработана независимо, без непосредственного контакта между группами.

"Мы можем попытаться выяснить, существовали ли подобные технологии раньше, что могло бы означать, что метод Квина имеет локальное происхождение. Если да, то развитие инструментов было постепенным – с экспериментами от поколения к поколению, что привело к усовершенствованию", – добавил Марвик.

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С другой стороны, если китайские инструменты появились без предварительных попыток, это может свидетельствовать о том, что технология передана из другой группы.

Марвик подчеркнул, что многие ученые долго считали, что Восточная Азия оставалась неизменной в течение длительного времени, поэтому они не учитывали возможность нахождения опровергающих это доказательств.

"Теперь появились ученые, готовые сомневаться в таких идеях", - добавил он.

Исследователи надеются, что обнаружение более старых человеческих останков в этом регионе поможет прояснить эту тайну.

"В Восточной Азии не было найдено никаких остатков неандертальцев. Можем ли мы наткнуться на неандертальца? А может быть, мы найдем денисовца, другого вида наших предков?", – высказал свои предположения Марвик.

"Если мы найдем принадлежащие к этому периоду человеческие останки, это может привести к удивительному открытию - возможно, мы найдем новый вид предка человека, о котором пока не знаем", – добавил ученый.

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