Некоторые органы станут ненужными: ученые предположили, как будут выглядеть люди будущего

Ученые предупреждают, что из-за современного образа жизни в отдаленном будущем люди могут остаться без волос и даже потерять несколько частей тела. Как отмечают эксперты, постепенные изменения в питании, использовании технологий и влиянии окружающей среды могут повлечь за собой серьезные эволюционные трансформации на протяжении тысячелетий.

То, что когда-то было необходимо для выживания — волосы на теле или определенные органы, — со временем может оказаться ненужным и исчезнуть. Об этом пишет The Sun

Исследователи обращают внимание, что комфортные условия жизни, уменьшение физической активности и развитие медицины постепенно влияют на строение человека, реализуя изменения, ранее существовавшие на уровне гипотез.

Читайте также: На территории Хорватии обнаружили сторожевую башню в возрасте 1800 лет (фото)

Например, волосы на теле, когда-то служившие для сохранения тепла и защиты, ныне потеряли свою важность. Кроме ресниц и бровей, оно уже практически не выполняет жизненно необходимые функции, ведь современная одежда и климатические условия в домах обеспечивают человеку достаточный комфорт.

Ранее мы рассказывали, что на территории Мексики обнаружили потерянный город майя.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!