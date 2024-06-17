Неделя началась с сильной четырехбалльной магнитной бури: сколько будет продолжаться и как защититься

В понедельник, 17 июня, идет магнитная буря, которая началась на прошлой неделе. Сейчас сила магнитного шторма составляет 4 балла.

По данным сервиса Meteoagent, во вторник, 18 июня, геомагнитный шторм продолжится с такой же интенсивностью, и только в среду стихнет до 3 баллов. В последствии ожидается спокойный период без геомагнитных штормов.

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Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Симптомы воздействия магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

нарушение сна;

повышенная раздражительность;

увеличение частоты сердечных сокращений;

снижение АД;

обострение хронических болезней.

Если по прогнозам магнитная буря будет мощной, лучше заранее подготовиться. Следует избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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