Не выбрасывайте лимонную цедру: что из нее можно сделать

После использования лимона на кухне остается кожура, которую не редко выбрасывают в мусорку. UAportal подготовит универсальные советы для использования лимонной цедры.

Кулинария

Цукаты из лимонной цедры – изысканный способ приготовления сладкого и пикантного лакомства, которым можно наслаждаться как самостоятельно, так и использовать как начинку для десертов. Кроме того, лимонную цедру можно использовать для добавления пикантного вкуса к домашним салатным заправкам, маринадам или соусам.

Косметические процедуры

Эффективным способом использования лимонной цедры является создание собственного скраба, который помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи, уменьшает количество прыщей и осветляет кожу. Кроме того, добавление в домашнюю маску для лица нескольких капель эфирного масла лимонной цедры дает разные преимущества, такие как повышение сияния кожи и достижение ровного цвета лица.

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Масло и уксус на лимонной цедре

Замачивая лимонную кожуру в оливковом масле, можно создать вкусное и ароматное основание для заправок, соусов и маринадов. Аналогично настаивание уксуса с лимонной цедрой дает острую и яркую приправу. Это будет хорошо сочетается с салатами, овощами-гриль и блюдами из морепродуктов.

Создание ароматизаторов

Цедру можно сочетать с другими сушеными травами, цветами и специями, чтобы создать уникальные и ароматные смеси. Она помогает устранить неприятные запахи и создает заманчивую атмосферу в любом помещении дома.

Преимущества чая из лимонной цедры

Цедра содержит высокую концентрацию витаминов, минералов и антиоксидантов, поддерживающих иммунитет и пищеварение. Натуральные масла, присутствующие в лимонной кожуре, придают чаю освежающий и успокаивающий вкус, которым можно наслаждаться как горячим, так и холодным. Кроме того, чай с лимонной цедрой действует как природное средство от тошноты и помогает снизить стресс и тревогу.

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