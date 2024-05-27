Не только красивый цветок: что можно изготовить из пионов и как использовать его в быту

Пион – не просто волшебный цветок с опьяняющим ароматом, это еще и ценное сырье для приготовления вкусных блюд, полезных напитков и косметических средств. Из нее можно даже приготовить варенье или сделать скраб для кожи. Об этом пишет Главред.

Что делать с отцветшими пионами?

Не торопитесь выбрасывать эти удивительные цветы! Из них можно приготовить:

Варенье: невероятно вкусное и полезное, из лепестков розовых оттенков ароматных сортов.

невероятно вкусное и полезное, из лепестков розовых оттенков ароматных сортов. Сироп: отличная основа для коктейлей, пуншей, десертов.

отличная основа для коктейлей, пуншей, десертов. Чай: с целебными свойствами, что помогает при простуде и выводит шлаки.

с целебными свойствами, что помогает при простуде и выводит шлаки. Скраб: сахарный или солевой, для отшелушивания и увлажнения кожи.

сахарный или солевой, для отшелушивания и увлажнения кожи. Семена: богаты полезными веществами, используются в кулинарии и как защитный амулет (по народным верованиям).

Как приготовить варенье из пионов:

Ингредиенты:

4 стакана очищенных лепестков пиона

3 стакана воды

3 стакана сахара

сок из половинки лимона

Инструкция:

Промойте лепестки, удалите зелень и тычинки. Вскипятите воду. Залейте лепестки кипятком, накройте полотенцем и оставьте на ночь. На следующее утро слейте воду, отожмите лепестки и выбросьте. Добавьте сахар к пионевой воде, доведите до кипения и варите, пока сахар не растворится. Добавьте лимонный сок, разлейте сироп по бутылочкам и храните в холодильнике.

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Как приготовить пионный чай:

Залейте несколько лепестков пиона горячей водой, дайте настояться. Добавьте по желанию лепестки роз, шиповника. Пейте с медом или сахаром.

Как использовать семена пионов:

В качестве приправы: для ароматизации мяса.

для ароматизации мяса. Сырым: употреблять в пищу.

употреблять в пищу. Для изготовления защитного амулета нанизать на нить и носить с собой.

Напомним, мы уже писали, когда стоит высаживать пионы.

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