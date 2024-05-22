Не только из США: из каких стран в Украину завезли больше всего легковых автомобилей

Больше всего легковых автомобилей в Украину завозят из Германии и США

В первом квартале 2024 года в Украину ввезли 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей. Важно отметить, что статистика не учитывает транспортные средства, ввезенные в Украину без оформления таможенных документов. Поэтому реальное количество ввезенных авто может быть больше.

Это данные Укравтопрома, ссылающиеся на статистику Госстата. Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила 1,13 миллиарда долларов США.

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Больше всего легковых автомобилей в Украину привезли из Германии.

Из этой страны было ввезено более 17 тысяч автомобилей.

В лидеры-экспортеры также входят США и Китай, откуда привезли 14 517 и 9 173 авто соответственно.

Вот ТОП-10 стран-поставщиков легковых автомобилей в Украину за первый квартал 2024 года:

Германия: 17 074 ед. США: 14 517 ед. Китай: 9 173 ед. Япония: 8930 ед. Корея: 4 444 ед. Словакия: 4 214 ед. Франция: 4 076 ед. Мексика: 3 950 ед. Великобритания: 3 690 ед. Чехия: 3 668 ед.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.

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