Не тільки з США: з яких країн в Україну завезли найбільше легкових автомобілів

У першому кварталі 2024 року до України ввезли 86 590 нових та вживаних легкових автомобілів. Важливо зазначити, що статистика не враховує транспортні засоби, які були ввезені в Україну без оформлення митних документів. Тому реальна кількість завезених авто може бути більшою.

Це дані Укравтопрому, які посилаються на статистику Держстату. Загальна митна вартість цих авто склала 1,13 мільярда доларів США.

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Найбільше легкових авто в Україну привезли з Німеччини.

З цієї країни було ввезено понад 17 тисяч авто.

До лідерів-експортерів також входять США та Китай, звідки привезли 14 517 та 9 173 авто відповідно.

Ось ТОП-10 країн-постачальників легкових авто в Україну за перший квартал 2024 року:

Німеччина: 17 074 од. США: 14 517 од. Китай: 9 173 од. Японія: 8 930 од. Корея: 4 444 од. Словаччина: 4 214 од. Франція: 4 076 од. Мексика: 3 950 од. Велика Британія: 3 690 од. Чехія: 3 668 од.

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