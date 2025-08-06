Не такая, как в легендах: ученые показали, как на самом деле выглядела женщина, которую веками считали эталоном красоты

Агнесса Сорель, первая официальная фаворитка французского короля Карла VII, уже давно вошла в историю как символ женской красоты эпохи Средневековья. Современные ученые решили проанализировать ее облик, отойдя от поэтических описаний прошлых веков.

Команда исследователей создала цифровую 3D-реконструкцию ее лица – и полученный образ оказался совсем не таким, как представлялось ранее. Об этом сообщает издание "Успех"

Агнесса Сорель вошла в историю не только как любимая короля, но и как настоящая икона стиля своего времени. Ее внешность – высокий рост, бледная кожа, светлые волосы и ярко-голубые глаза – производили сильное впечатление на окружающую среду. Ее смелые наряды с глубокими декольте не только шокировали двор, но и положили начало новому канону женской красоты. Ее образ стал источником вдохновения не только для современников, но и для художников, среди которых Жан Фуке, изобразивший ее черты в образе Богоматери.

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Однако достоверность старинных изображений Сорель долгое время оставалась под вопросом. Чтобы выяснить, как выглядела эта легендарная женщина, в 2014 году группа международных исследователей под руководством судебно-медицинского специалиста Филиппа Шарлье и 3D-художника Филиппа Фроша провела цифровую реконструкцию ее лица. Основой для модели стал череп Агнессы, сохранившийся после открытия ее захоронения в 2005 году в рамках реставрационных работ.

После обработки собранных данных ученые представили 3D-воспроизведение внешности Агнессы Сорель – с деликатными чертами, четко очерченными глазами и высоким лбом. Хотя новое изображение не столь идеализировано, как на картинах той эпохи, оно сохраняет сходство с историческими описаниями. Реконструированное лицо также напоминает посмертную статую на ее надгробии в аббатстве Лош, что лишь подтверждает достоверность работы.

Агнесса Сорель. Источник: Wikimedia Агнесса Сорель. Источник: Wikimedia

Этот проект стал не только значительным научным достижением, но и важным культурным событием. Благодаря ему удалось приблизиться к реальному облику женщины, которую на протяжении веков изображали почти как миф.

Результаты реконструкции доказывают: представления о красоте изменяются в зависимости от времени. Однако значение Агнессы выходит за рамки ее внешности – она повлияла на положение женщин при королевском дворе, вдохновляла самого монарха и оставила заметный след в культурной и политической жизни. Ее фигура – доказательство того, как женщина в условиях жестких средневековых норм могла стать фигурой, формировавшей ход истории.

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