Не спешат взрослеть: ученые удивили возрастом, в котором мужчины становятся психологически зрелыми

Американские ученые, на основе опроса, проведенного Nickelodeon UK, пришли к выводу, что мужчины достигают психологической зрелости только после 40 лет.

В частности, установлено, что мужчины становятся полностью зрелыми в возрасте 43 лет, тогда как женщины достигают этого этапа уже к 32 годам. Этот факт может объяснять более частые случаи семейных конфликтов и высокую статистику разводов. Об этом пишет ТСН.

Ученые определяли "взрослость" по критериям вроде социальных навыков, отсутствия негативных привычек, непристойных шуток, а также способности приготовить по крайней мере простейшие блюда.

Читайте также: Кто и зачем развешивает обувь на электропроводах по всему миру, и какие это имеет скрытые значения

Исследования показывают, что женщины достигают зрелости быстрее, поскольку они часто берут на себя ответственность за воспитание детей. С другой стороны, мужчины задерживаются в фазе юности дольше, что можно заметить по их увлеченности видеоиграми, последними моделями авто и другими подобными хобби.

Опросы подтверждают, что мужчины часто осознают свою незрелость: примерно 20% из них сами себя описывают как "больших мальчиков". Между тем примерно 30% женщин утверждают, что разрывали отношения с незрелыми партнерами, а 80% считают, что мужчины не теряют детские черты характера на протяжении всей жизни.

Напомним, ранее ученые выдвинули гипотезу, почему мужчины отращивают бороду.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!