Не поспішають дорослішати: вчені здивували віком, у якому чоловіки стають психологічно зрілими

Американські вчені, на основі опитування, проведеного Nickelodeon UK, дійшли висновку, що чоловіки досягають психологічної зрілості лише після 40 років.

Зокрема, встановлено, що чоловіки стають повністю зрілими у віці 43 років, тоді як жінки досягають цього етапу вже до 32 років. Цей факт може пояснювати частіші випадки сімейних конфліктів та високу статистику розлучень. Про це пише ТСН.

Вчені визначали "дорослість" за критеріями на кшталт соціальних навичок, відсутності негативних звичок, непристойних жартів, а також здатності приготувати принаймні найпростіші страви.

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Дослідження показують, що жінки досягають зрілості швидше, оскільки вони часто беруть на себе відповідальність за виховання дітей. З іншого боку, чоловіки затримуються у фазі юності довше, що можна помітити за їхньою захопленістю відеоіграми, останніми моделями авто та іншими подібними хобі.

Опитування підтверджують, що чоловіки часто усвідомлюють свою незрілість: приблизно 20% з них самі себе описують як "великих хлопчиків". Тим часом приблизно 30% жінок стверджують, що розривали відносини з незрілими партнерами, а 80% вважають, що чоловіки не втрачають дитячі риси характеру протягом усього життя.

Нагадаємо, раніше науковці висунули гіпотезу, чому чоловіки відрощують бороду.

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