Не рискуйте своими деньгами: в каких местах запрещено хранить банковскую карту

Продолжительность функционирования платежной карты тесно связана с ее надлежащим хранением. Несоблюдение соответствующих условий может привести к ее порче и неработоспособности. Иногда карта выходит из строя из-за изменения формы, иногда - вследствие размагничивания ленты. Часто можно встретить случаи, когда пластиковая карта повреждается, просто находясь в кармане или на столе, поэтому необходимо быть осмотрительным.

Особое внимание следует обратить на четыре места, которые являются опасными для хранения вашей платежной карты. Об этом пишет UAportal.

Избегайте нагретых поверхностей

Прежде чем оставить банковскую карту на подоконнике или на столе, убедитесь, что эти поверхности не нагреты и не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Высокая температура может исказить форму пластика.

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Помните, что платежные карты также чувствительны к слишком низким температурам. Следите, чтобы не оставлять вашу карту на морозе.

Не оставляйте вблизи некоторых домашних приборов

Не кладите вашу карту рядом с домашними электроприборами. Микроволновые печи могут быть особенно опасными, поскольку их излучение способно размагнитить магнитную полоску.

Не храните карту с ключами

Избегайте размещения платежной карты в кармане вместе с ключами или монетами, поскольку это может привести к ее повреждению.

Не носите карту в заднем кармане

Карта может легко выпасть из заднего кармана брюк. Также есть риск забыть ее там перед тем, как сесть, что может привести к ее потере или повреждению.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины рассказал, что делать, если вы потеряли банковскую карту, на которую приходит пенсия.

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