Не ризикуйте своїми грошима: у яких місцях заборонено зберігати банківську карту

Тривалість функціонування платіжної картки тісно пов’язана з її належним зберігання. Недотримання відповідних умов може призвести до її псування та непрацездатності. Іноді карта виходить з ладу через зміну форми, іноді – внаслідок розмагнічування стрічки. Часто можна зустріти випадки, коли пластикова картка пошкоджується, просто перебуваючи в кишені чи на столі, тому необхідно бути обачним.

Особливу увагу слід звернути на чотири місця, які є небезпечними для зберігання вашої платіжної картки. Про це пише UAportal.

Уникайте нагрітих поверхонь

Перш ніж залишити банківську картку на підвіконні чи на столі, впевніться, що ці поверхні не нагріті та не піддаються впливу прямих сонячних променів. Висока температура може спотворити форму пластику.

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Пам’ятайте, що платіжні картки також чутливі до надто низьких температур. Стежте, аби не залишати вашу картку на морозі.

Не залишайте поблизу деяких домашніх приладів

Не кладіть вашу картку біля домашніх електроприладів. Мікрохвильові печі можуть бути особливо небезпечними, оскільки їхнє випромінювання здатне розмагнітити магнітну смужку.

Не зберігайте картку з ключами

Уникайте розміщення платіжної картки у кишені разом з ключами або монетами, оскільки це може призвести до її пошкодження.

Не носіть картку у задній кишені

Картка може легко випасти з задньої кишені штанів. Також є ризик забути її там перед тим, як сісти, що може призвести до її втрати або пошкодження.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України розповів, що робити, якщо ви загубили банківську карту, на яку приходить пенсія.

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