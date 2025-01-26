Не Иисус Христос: ученые сделали сенсационное заявление, какое имя на самом деле носил Сын Божий

На протяжении многих веков Иисус Христос оставался центральной фигурой христианской веры. Однако сегодня эксперты заявляют, что имя "Иисус Христос" может быть неточным.

Как сообщает Daily Star, исследователи считают, что личность, которую мы знаем как Иисуса, в своем родном арамейском языке имела имя, значительно отличающееся от современного звучания. Имя "Иисус" в его современном виде не существовало при жизни этой исторической личности.

Оно содержит буквы, которые появились в письменном языке только 1500 лет спустя после его смерти. За столетие имя Иисуса претерпело многочисленные изменения во время переводов и транслитераций, пройдя путь от арамейского к ивриту, затем к греческому, латинскому, а впоследствии – английскому языку в XVI веке.

По мнению профессора Динеке Гоутмана из Протестантского богословского университета в Нидерландах, подлинное имя Иисуса, вероятно, звучало как Йешуа или его сокращенный вариант Йешу (Yeshua, Yeshu).

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Профессор объяснил: "Его имя, вероятно, звучало бы как Иешуа на арамейском языке. Именно так он мог себя называть. Другой возможный вариант – сокращенная форма Ешу, которая упоминается в позднейшей раввинской литературе".

Также специалисты отмечают, что "Христос" не являлся фамилией Иисуса. На самом деле это титул, происходящий от греческого слова Christos, которое означает "помазанник". Вместо этого фамилия Иисуса, вероятно, связывалась бы с его родным городом. Таким образом, Иисус, скорее всего, был бы известен как Иешу Назарянин (Yeshu Nazarene).

Иисус и его последователи жили в провинции Иудея, входившей в состав Римской империи. Этот регион располагался на территории современных Палестины и Израиля. Однако многие историки предполагают, что Иисус родился и провел свое детство в Назарете – небольшом городке в Галилее.

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Профессор Гоутман, специалист по взаимосвязям между иудаизмом и христианством, отметил: "Мы не можем утверждать наверняка, какие именно языки владел Иисус. Однако, учитывая его происхождение из Назарета, можно предположить, что его основным языком общения был арамейский".

Арамейский язык был доминирующим в этом регионе и широко использовался среди еврейского населения. Древние тексты свидетельствуют о том, что во время жизни Иисуса она была распространена на большей части территории Ближнего Востока.

Интересно, что даже в ранних греческих версиях Евангелий сохранились отдельные высказывания Иисуса, записанные на оригинальном арамейском языке.

Напомним, археологи в Запорожской области обнаружили уникальные золотые скифские украшения жрицы.

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