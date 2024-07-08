Названы топ-5 хороших вариантов авто в Украине до 200 тыс. грн

Покупка автомобиля – это серьезные расходы, которые не всем украинцам по карману. Однако на рынке подержанных авто можно найти отличные варианты за разумную цену.

Специалисты из издания Телеграф проанализировали доступные предложения и создали собственный рейтинг лучших автомобилей в ценовом диапазоне до 5000 долларов (примерно 200 000 гривен). В список вошли модели, которым не более 15 лет.

Volkswagen Polo 2012 года

Этот компактный хэтчбек оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач, а также доступны варианты с ГБО. Модель известна своей надежностью и экономичностью.

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Nissan Almera 2012 года

Этот седан также оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем, однако есть варианты с механической коробкой передач. Автомобиль отличается комфортным салоном, экономичностью и удобным управлением.

Geely Emgrand 7 2013 года

Этот китайский седан оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем и вариатором. Он покоряет своим привлекательным дизайном и богатым оснащением.

Renault Fluence 2011 года

Еще один стильный седан, который имеет под капотом 1,6-литровый дизельный двигатель и механическую коробку передач. Автомобиль потребляет около 5 литров горючего на 100 км и отличается комфортным салоном и высокой надежностью.

Citroen C4 2010 года

Этот стильный хэтчбек с 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач славится своей комфортной подвеской и богатым оснащением. Также доступны версии с ГБО.

Напомним, ранее UAportal писал о топ-10 самых популярных авто в Украине за июнь.

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