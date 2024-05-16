Названы топ-10 'евроблях', которые чаще всего покупают украинцы

Украинский рынок автомобилей активно увеличивается за счет подержанных машин из-за рубежа. Так, в течение апреля количество транспортных средств в стране выросло более чем на 19,8 тысяч.

Наиболее популярной моделью среди авто с пробегом остается Volkswagen Golf. Об этом пишет "Укравтопром".

Отмечено, что в течение апреля 2024 года количество автомобилей в Украине выросло на 19,8 тысячи единиц благодаря ввезенным из-за рубежа подержанным транспортным средствам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается рост на 30% в регистрации таких машин. Однако, эта цифра на 6% ниже, чем показатель предыдущего месяца.

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В этом сегменте рынка бензиновые автомобили продолжают доминировать, занимая 48% от общего количества. Далее рейтинг выглядит так:

дизельные – 24%;

электромобили – 17%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Среди автомобильных марок на вершине продолжает находиться Volkswagen Golf. Список из 10 лучших моделей месяца также включает в себя:

VOLKSWAGEN Golf – 1106 ед.;

RENAULT Megane – 916 ед;

SKODA Octavia – 732 ед;

VOLKSWAGEN Passat – 586 ед;

VOLKSWAGEN Tiguan – 511 ед;

NISSAN Leaf – 497 ед;

NISSAN Rogue – 482 ед.;

AUDI Q5 – 466 ед.;

TESLA Model 3 – 414 ед.;

AUDI A4 – 373 ед.

В апреле средний возраст авто, получивших регистрацию в Украине, составлял около 9,3 лет.

Со старта этого года, в стране была проведена регистрация примерно 75,4 тысячи подержанных легковых машин, что на 38% больше, чем было зафиксировано в соответствующий период прошлого года.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.

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