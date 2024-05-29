Названы самые популярные дизельные авто в Украине: топ 15 моделей

Украинский авторынок, несмотря на все сложности, продолжает функционировать, и одним из пользующихся спросом его сегментов являются дизельные авто с пробегом. Какие же марки и модели дизельных автомобилей пользуются наибольшей популярностью среди украинских покупателей?

В апреле 2024 года эксперты Auto.ria провели исследование и составили рейтинг самых популярных дизельных автомобилей с пробегом на украинском рынке. Об этом пишет apostrophe.ua.

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Лидеры рынка:

Volkswagen (19%) – безоговорочный фаворит украинцев. Наиболее популярные модели: Passat (2464 шт.), Transporter (1537 шт.) и Golf (1130 шт.).

– безоговорочный фаворит украинцев. Наиболее популярные модели: Passat (2464 шт.), Transporter (1537 шт.) и Golf (1130 шт.). Renault (12,7%) – занимает второе место по популярности. Наиболее востребованы: Megane (1685 шт.) и Scenic (803 шт.).

– занимает второе место по популярности. Наиболее востребованы: Megane (1685 шт.) и Scenic (803 шт.). Mercedes-Benz (9%) – замыкает тройку лидеров. Самые распространенные: Vito (1105 шт) и E-Class (801 шт).

Другие популярные марки:

Skoda (8,7%) : Octavia (1795 шт.)

: Octavia (1795 шт.) BMW (5,2%) : X5 (880 шт.)

: X5 (880 шт.) Audi (4,8%) : A6 (837 шт.)

: A6 (837 шт.) Hyundai (4,4%) : Santa Fe (754 шт.)

Ценовые диапазоны:

Самые доступные автомобили: Audi A6 (средняя цена - $5 тыс.) и Volkswagen Caddy ($5,8 тыс.).

Самые дорогие: Volkswagen Touareg ($20,5 тыс.) и BMW X5 ($18,5 тыс.).

Общие тенденции:

Украинцы предпочитают подержанные дизельные авто с пробегом 8-12 лет.

Наиболее популярны кузова: седаны, универсалы и кроссоверы.

При выборе авто покупатели учитывают такие факторы, как надежность, экономия топлива, доступность запчастей и цена.

Важно:

Этот рейтинг основывается на данных продаж подержанных дизельных авто в Украине за апрель 2024 года.

Цены на авто могут отличаться в зависимости от региона, состояния и комплектации.

Перед покупкой подержанного автомобиля рекомендуется провести его тщательную проверку.

Обратите внимание:

Некоторые модели были объединены по марке и кузову (например, Mercedes-Benz E-Class W211 и W212).

В рейтинге не включены автомобили с нерастаможенным пробегом.

Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.

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