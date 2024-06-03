Названы четыре знака зодиака, склонные к изменам

Некоторые люди переменчивы не только в повседневных привычках, но и в отношениях со второй половинкой. По словам астрологов, больше всего склонны к изменам Близнецы, Овны, Львы и Стрельцы. Читайте детальнее!

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, очень общительные, любопытные и открытые к миру. Они жаждут новых впечатлений, в том числе в любовных отношениях. У Близнецов часто возникают проблемы со скукой и рутиной, что может побудить их к измене. Кроме того, их двойственная природа мешает им сохранять верность.

Овен

Овны рождаются победителями, которые обожают конкуренцию. Завоевав вторую половинку, они быстро теряют интерес и ищут новую цель. Уроженцы знака идут на измены, чтобы получить яркие эмоции и дозу адреналина. Овны импульсивны и редко думают о последствиях своих действий.

Лев

Львы любят быть в центре внимания, поэтому стремятся нравиться всем вокруг. Уроженцам знака необходимо постоянное подтверждение своей привлекательности и ценности. Если Львы не получают этого в отношениях, то могут легко пойти налево. Кроме того, Львы склонны флиртовать и соблазнять, что может привести к предательству.

Стрелец

Стрельцы ценят свободу и независимость. Уроженцы знака могут пойти на измену, чтобы просто не чувствовать скуки. Они терпеть не могут, когда их ограничивают и контролируют. Стрельцы могут чувствовать себя подавленными в отношениях и искать спасения на стороне. Они оптимистичны и часто верят, что все получится скрыть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.