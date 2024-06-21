Название топ-5 самых популярных дизельных авто в Украине

В мае этого года в Украине зарегистрировали 5,8 тысячи автомобилей с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году. В частности, среди них новых было 1,3 тысячи (+8%), а доля подержанных, которые были ввезены из-за рубежа, составила 4,5 тысячи (-19%).

Согласно информации, опубликованной "Укравтопром", в мае текущего года дизельные легковые автомобили заняли 23% рынка новых авто так же как и в мае 2023 года. В случае с ввезенными подержанными автомобилями доля дизельных машин также составила 23%, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

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ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

Renault Duster – 306 автомобилей; Mitsubishi L200 – 152; Volkswagen Touareg – 98; BMW X5 – 69; BMW X3 – 65.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane – 433 авто; Volkswagen Passat – 316; Skoda Octavia – 316; Nissan Qashqai – 219; Volkswagen Golf – 168.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, автомобили каких марок украинцы чаще всего ввозили в первой половине 2024 года.

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