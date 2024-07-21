Научный взгляд на любовь: ученые выяснили, как люди выбирают своих будущих мужей и жен

Новое исследование показало, что люди способны достаточно точно оценивать свою привлекательность и склонны выбирать партнеров с подобными характеристиками. Эти результаты были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

В течение тысячелетий люди знакомятся, встречаются и женятся, но процесс выбора партнера остается загадочным. Недавно учёные смогли пролить свет на этот феномен.

Команда исследователей под руководством профессора психологии Университета Флориды Грегори Вебстера проанализировала 27 исследований, включавших 1300 гетеросексуальных пар. Результаты этого анализа были опубликованы в журнале "Личность и индивидуальные отличия".

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Исследование показало, что мужчины и женщины хорошо оценивают свою привлекательность и склонны выбирать партнеров с подобной самооценкой. Например, мужчины, считающие себя привлекательными, чаще выбирали женщин, также высоко оценивавших свою внешность.

Ученые использовали данные, в которых участники оценивали свою физическую привлекательность, а их фотографии показывали незнакомым людям для объективной оценки. Первый метаанализ был произведен в 1988 году, а теперь его повторили с использованием современных методов анализа. По словам Вебстера, исходные данные уходят в 1972 году, но выводы остаются актуальными и сегодня.

Несмотря на то, что некоторые аспекты привлекательности могли измениться с течением времени, основные критерии красоты остаются неизменными. Ученые пришли к выводу, что люди объективно оценивают свою привлекательность и выбирают партнеров "своего уровня".

Исследования охватывали как молодых людей, так и пары в длительных браках. Оказалось, что мужчины в продолжительных отношениях точнее оценивают свою привлекательность.

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