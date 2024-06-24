Народные приметы: как номерные знаки влияют на удачу за рулем
Когда дело доходит до покупки автомобиля, некоторые водители верят, что цифры на номере могут повлиять на их судьбу. UAportal собрал народные приметы, связанные с номерами автомобилей.
Несчастливые числа
Согласно поверьям, в сфере автомобильных номеров есть цифры, притягивающие негативную энергию и потенциальные несчастья. Шестерка издавна ассоциируется с дьяволом, а комбинация из трех чисел считается особенно опасной, несущей в себе разрушительную энергию.
Девятка также считается рискованной, что побуждает к осторожности при ее выборе. Двенадцать имеет историческое и религиозное значение (12 апостолов в Библии), тогда как 13 имеет дьявольскую и разрушительную энергию. Поэтому лучше избегать этого числа при персонализации номерного знака.
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Счастливые числа
Пять, общепризнанное счастливое число, передает оптимизм и положительные обстоятельства. Семь занимает особое место, поскольку означает божественное творение. В Библии отмечается, что Бог сотворил Землю за такое количество дней, что делает семерку очень благоприятным символом.
Восьмерка, напоминающая символ бесконечности, обладает свойствами власти и считается знаком победы. Поэтому многие считают его счастливым при выборе номера своего автомобиля.
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