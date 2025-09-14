Находка в Андах: в Перу ученые наткнулись на уникальные руины 'невозможной' цивилизации

Севернее Лимы, столицы Перу, археологи совершили открытие, которое может изменить взгляд на зарождение первых цивилизаций Америки. В июле 2025 года после многолетних исследований экспедиция археологов объявила о найденных под песками пустынях развалинах древнего города Пеньико, возраст которого оценивают примерно в 3800 лет.

Об этом сообщает BBC. Поселение принадлежало культуре королей – одной из старейших цивилизаций мира.

Еще задолго до расцвета инков, майя и ацтеков именно побережье современного Перу было территорией королей. Их главный центр – Карал-Супе (или Карал) – расцветал около 5000 лет назад, параллельно с развитием Месопотамии и Древнего Египта. С 2009 года Карал-Супе входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В отличие от большинства древних цивилизаций, карали не возводили укрепления и не пользовались оружием. По мнению исследователей, их жизнь строилась на торговле, духовных практиках и общих договоренностях, а не на войнах.

Читайте также: Археологи обнаружили в Албании римскую гробницу 3 века н.э.: чем интересна (фото)

Археологи подсчитали, что в самом Карале и окрестных поселениях проживало около 3000 человек. Благодаря расположению в плодородной долине Супе, они активно торговали с побережьем, горными районами Анд и даже отдаленными территориями Амазонии. Каралы выращивали хлопок, овощи и фрукты, а в обмен получали минералы и редких животных. Важным занятием было также рыболовство и сбор морских продуктов вдоль побережья.

Культура и строительство этой цивилизации отличались высоким уровнем. Амфитеатры возводили с учетом частых землетрясений и наделяли особой акустикой, обеспечивающей звучание во время массовых собраний. Музыка и религиозные обряды занимали ведущее место в их повседневной жизни.

Около четырех тысячелетий назад цивилизация королей испытала масштабный климатический кризис. В регионе началась засуха, длившаяся более ста лет. Истощение рек и полей привело к голоду и заставило жителей покинуть свои обширные поселения, среди которых и Карал-Супе.

Долгое время ученые предполагали, что население Карала перебралось на побережье, где могло выживать благодаря рыболовству и собиранию морских моллюсков. Однако нынешнее открытие руин города Пеньико доказало: часть людей избрала другой путь.

Читайте также: Археологи обнаружили в Перу гробницу с останками более десятка человек: чем уникальна (фото)

Пеньико было возведено на высоте примерно 600 метров над уровнем моря, недалеко от источников талой воды из андийских ледников. Это обеспечивало жителям стабильный доступ к воде даже в самые сухие годы.

Наиболее поразительно то, что переселение прошло без признаков насилия или военных конфликтов. Археологи не обнаружили ни следов вооруженных столкновений, ни оборонительных сооружений – редкий случай для эпохи, когда ресурсы были крайне ограничены.

Пеньико уже частично доступен для туристов. Здесь можно увидеть руины храмов, жилых построек и круглых центральных площадей. Существует версия, что эти площади выполняли роль административных центров, а система управления обществом могла обладать чертами коллективного принятия решений – подобно модели, которая впоследствии сформировалась в Древней Греции.

Местные экскурсоводы уже приглашают путешественников посетить долину Супе, пока это место остается малоизвестным широкой общественности. В то же время археологи подчеркивают, что значительная часть города все еще скрыта под песками, и настоящие масштабные открытия только впереди.

Ранее мы рассказывали, что у берегов Александрии обнаружили египетский город в возрасте 2000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!