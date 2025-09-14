Знахідка в Андах: у Перу вчені натрапили на унікальні руїни 'неможливої' цивілізації

На північ від Ліми, столиці Перу, археологи здійснили відкриття, яке може змінити погляд на зародження перших цивілізацій Америки. У липні 2025 року після багаторічних досліджень експедиція археологів оголосила про знайдені під пісками пустелі руїни давнього міста Пеньїко, вік якого оцінюють приблизно у 3800 років.

Про це повідомляє BBC. Поселення належало культурі каралів – одній із найстаріших цивілізацій світу.

Ще задовго до розквіту інків, майя та ацтеків, саме узбережжя сучасного Перу було територією каралів. Їхній головний центр – Карал-Супе (або Карал) – розквітав близько 5000 років тому, паралельно з розвитком Месопотамії та Давнього Єгипту. З 2009 року Карал-Супе входить до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

На відміну від більшості давніх цивілізацій, карали не зводили укріплень і не користувалися зброєю. На думку дослідників, їхнє життя будувалося на торгівлі, духовних практиках і спільних домовленостях, а не на війнах.

Археологи підрахували, що у самому Каралі та навколишніх поселеннях мешкало близько 3000 осіб. Завдяки розташуванню в родючій долині Супе вони активно торгували з узбережжям, гірськими районами Анд та навіть віддаленими територіями Амазонії. Карали вирощували бавовну, овочі та фрукти, а в обмін отримували мінерали й рідкісних тварин. Важливим заняттям було також рибальство та збирання морських продуктів уздовж узбережжя.

Культура та будівництво цієї цивілізації вирізнялися високим рівнем. Амфітеатри зводили з урахуванням частих землетрусів і наділяли особливою акустикою, щоб забезпечити звучання під час масових зібрань. Музика та релігійні обряди займали чільне місце у їхньому повсякденному житті.

Близько чотирьох тисячоліть тому цивілізація каралів пережила масштабну кліматичну кризу. У регіоні розпочалася посуха, яка тривала понад сто років. Виснаження річок та полів спричинило голод і змусило жителів залишити свої великі поселення, серед яких і Карал-Супе.

Тривалий час науковці припускали, що населення Карала перебралося до узбережжя, де могло виживати завдяки рибальству та збиранню морських молюсків. Однак цьогорічне відкриття руїн міста Пеньїко довело: частина людей обрала інший шлях.

Пеньїко було зведене на висоті приблизно 600 метрів над рівнем моря, неподалік джерел талої води з андійських льодовиків. Це забезпечувало мешканцям стабільний доступ до води навіть у найсухіші роки.

Найбільш вражає те, що переселення минуло без ознак насильства чи воєнних конфліктів. Археологи не виявили ані слідів збройних сутичок, ані оборонних споруд – рідкісний випадок для епохи, коли ресурси були вкрай обмеженими.

Пеньїко вже частково доступний для туристів. Тут можна побачити руїни храмів, житлових споруд та круглих центральних площ. Існує версія, що ці площі виконували роль адміністративних центрів, а система управління суспільством могла мати риси колективного ухвалення рішень – подібно до моделі, яка згодом сформувалася у Давній Греції.

Місцеві екскурсоводи вже запрошують мандрівників відвідати долину Супе, поки це місце лишається маловідомим широкому загалу. Водночас археологи підкреслюють: значна частина міста все ще прихована під пісками, і справжні масштабні відкриття лише попереду.

