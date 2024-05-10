Надежно и недорого: специалисты назвали лучшие дизельные авто с пробегом
Недавно был опубликован список лучших дизельных авто, которые можно приобрести на вторичном рынке. В него также вошли некоторые доступные модели. Специалисты составили рейтинг надежности каждой из них.
WhatCar представил новую подборку лучших и худших дизельных авто с пробегом. В этот перечень вошли премиальные варианты от Jaguar и BMW, но UAportal совместно с OBOZ.ua выбрали только более бюджетные варианты.
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Рейтинг надежности дизельных автомобилей:
- Volvo XC40 (с 2017 года) 99,3%;
- Skoda Karoq (с 2017 года) 76,9%;
- Ford Kuga (2013-2020) 76,1%.
В анализе рынка доступных авто, эксперты отобрали три претендента. Среди них, только один автомобиль получил положительные отзывы и рекомендации к приобретению.
Модель Volvo XC40, которая является компактным кроссовером, заслужила репутацию надежного транспортного средства. За семилетний период производства, эта модель зарекомендовала себя на рынке как удачный вариант с достаточным количеством предложений на рынке.
Что касается кроссоверов Skoda Karoq и Ford Kuga с дизельными моторами, эксперты не советуют их покупать. Они предлагают выбирать версии с бензиновыми двигателями или рассматривать другие марки и модели.
Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.
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