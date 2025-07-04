На Земле может появиться новый океан: ученые заметили подъем мантии в Афарской впадине

В Восточной Африке ученые зафиксировали подъем земной мантии, которое может стать началом формирования нового океана. Исследовательская группа, возглавляемая специалистами из Университета Саутгемптона, изучала образцы лавы из более 130 молодых вулканов в регионе Афарской впадины — месте, где сходятся три расходящихся тектонических плиты: Главный Эфиопский рифт, рифт Красного моря и рифт.

Именно здесь, по словам ученых, происходит активный разлом континента, связанный с подъемом горячего мантийного материала. Об этом пишет Earth.

Исследование показало, что этот процесс является сложным и неравномерным: мантия под Афаром не однородна. Она состоит из нескольких типов горячих плюмов и демонстрирует пульсирующую активность, каждая волна которой обладает уникальными химическими характеристиками. По словам ведущего автора работы, Эммы Уоттс, эти пульсации являются свидетельством того, что мантия здесь динамична и жива.

Ученые отмечают, что растяжение и истончение земной коры в этом регионе создает условия для более легкого поднятия горячего материала из глубин, что, в свою очередь, способствует дальнейшему ослаблению коры и ускорению процесса образования нового океанического пространства.

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Интересно, что мантийные потоки изменяются в зависимости от активности земной коры над ними: там, где тектонические разломы более активны, поднятие мантии более интенсивно и сконцентрировано.

Авторы исследования пришли к выводу, что мантийные плюмы – это не изолированные процессы в недрах Земли, а явления, тесно связанные с движением тектонических плит. Это указывает на сложное и постоянное взаимодействие между внутренними слоями планеты и ее поверхностью.

По оценкам ученых, нынешние процессы в Афарской впадине могут наконец завершиться появлением нового океана на территории современной Восточной Африки.

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