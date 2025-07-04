На Землі може зʼявитись новий океан: вчені помітили підйом мантії у Афарській западині

У Східній Африці науковці зафіксували підняття земної мантії, яке може стати початком формування нового океану. Дослідницька група, очолювана фахівцями з Університету Саутгемптона, вивчала зразки лави з понад 130 молодих вулканів у регіоні Афарської западини — місці, де сходяться три розходяться тектонічні плити: Головний Ефіопський рифт, рифт Червоного моря та рифт Аденської затоки.

Саме тут, за словами науковців, відбувається активний розлом континенту, пов’язаний із підйомом гарячого мантійного матеріалу. Про це пише Earth.

Дослідження показало, що цей процес є складним і нерівномірним: мантія під Афаром не є однорідною. Вона складається з декількох типів гарячих плюмів і демонструє пульсуючу активність, кожна хвиля якої має унікальні хімічні характеристики. За словами провідної авторки роботи, Емми Воттс, ці пульсації є свідченням того, що мантія тут динамічна й жива.

Науковці зазначають, що розтягування та стоншення земної кори в цьому регіоні створює умови для легшого підняття гарячого матеріалу з глибин, що, своєю чергою, сприяє подальшому ослабленню кори і прискоренню процесу утворення нового океанічного простору.

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Цікаво, що мантійні потоки змінюються залежно від активності земної кори над ними: там, де тектонічні розломи більш активні, підняття мантії інтенсивніше та сконцентрованіше.

Автори дослідження дійшли висновку, що мантійні плюми — це не ізольовані процеси в надрах Землі, а явища, які тісно пов’язані з рухом тектонічних плит. Це вказує на складну і постійну взаємодію між внутрішніми шарами планети та її поверхнею.

За оцінками вчених, нинішні процеси в Афарській западині можуть зрештою завершитися появою нового океану на території сучасної Східної Африки.

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