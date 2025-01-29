На Земле может образуется шестой океан: один из континентов раскалывается на части с огромной скоростью (фото)

Профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд заявил, что Африканский континент раскалывается быстрее, чем предполагалось ранее. Его слова стали настоящей научной сенсацией.

Ученые сосредоточили внимание на огромной трещине длиной 56,5 километра, которую впервые зафиксировали в 2005 году. Они выяснили, что разлом ежегодно расширяется на 1,5 сантиметра. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По последним расчетам, полное разделение континента может произойти уже в течение 1-5 миллионов лет, что значительно быстрее ранних прогнозов, которые предсказывали этот процесс через десятки миллионов лет.

Трещина в пустыне Эфиопии. Источник: Nation Трещина в пустыне Эфиопии. Источник: Nation

"Есть вероятность, что воды Индийского океана прорвутся в образовавшийся разлом, затопив область современной Восточно-Африканской рифтовой долины", – предостерегает профессор Макдональд.

Специалисты по геологии утверждают, что этот процесс повлечет за собой возникновение нового континента на карте мира. Более того, образованное водное пространство может превратиться в океан, глубина которого будет соизмерима с Атлантическим.

Напомним, ранее ученые обнаружили огромные острова в мантии Земли, которые даже выше Эвереста.

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