На территории Мексики обнаружены следы масштабного церемониального жертвоприношения (фото)

Во время археологических исследований в священном комплексе Templo Mayor ученые наткнулись на свидетельство масштабного ритуального жертвоприношения, которое состоялось в XV веке. По данным исследователей эти обряды могли быть связаны с важным этапом строительства храма и подчеркивали политическую и религиозную власть правителей ацтекского государства.

Специалисты из National Institute of Anthropology and History (INAH) сообщили, что так называемые жертвоприношения №186, 187 и 189, вероятно, принадлежат к тому самому ритуальному комплексу, что и ранее найдены захоронения №18, 19 и 97. Археологи шесть хранилищ с дарами были созданы одновременно как часть единой церемонии.

Руководитель проекта, археолог Leonardo López Luján, пояснил, что эти жертвоприношения датируются IVa фазой строительства храма примерно 1440-1469 годами. В этот период государством ацтеков руководил правитель Moctezuma I (Мотекуцома Ильвикамина). Об этом пишет Arkeonews.

Расположение захоронений свидетельствует, что все они являлись частью одной большой церемонии, состоявшейся в центре столицы империи — Tenochtitlan. Вероятно, ритуал проходил в Большом храме, известном как Уэй Теокалли, где собирались жрецы и жители города. Такие обряды одновременно имели религиозное значение и демонстрировали силу государственной власти.

Одной из самых ценных находок стали 83 антропоморфные фигурки из зеленого камня, выполненные в стиле мескала. Этот художественный стиль происходит из территории современного мексиканского штата Герреро.

По мнению исследователей, эти фигурки могли быть военными трофеями из регионов Тласко и Тласмалак — территорий, завоеванных армией Мотекуцомы Ильвикамины примерно в 1447–1450 годах. Археологи подчеркивают, что столь большое количество предметов стиля мескала раньше не встречалось в археологических слоях этого храмового комплекса.

Ученые считают, что их специально разместили в святыне как символическую жертву богам. Таким образом, ацтекские правители демонстрировали включение новых покоренных земель в религиозную систему империи.

Подготовка таких захоронений требовала значительных усилий. Каменные сундуки для хранения даров – тепетлакалли – весили от 600 до 1000 килограммов. Вероятно, их транспортировали с помощью веревок, деревянных роликов и рычагов, после чего размещали вокруг платформы храма.

Погребение было найдено вдоль восточной и южной сторон основы пирамиды Темпло Майор. Археологи давно предполагали, что в этих местах могут быть дополнительные тайники с ритуальными дарами, образующими симметричную композицию вокруг храма.

Строительная фаза IVa, к которой относятся эти находки, имеет особую ценность для исследователей, ведь платформа того периода сохранилась почти без изменений. Она украшена резными головами змей и керамическими жаровнями.

Кроме каменных фигурок, в сундуках археологи обнаружили более 4000 морских раковин и моллюсков. Биолог Belem Zúñiga Arellano определила среди них виды Nerita scabricosta и Hexaplex brassica, многие из которых происходят из атлантического побережья.

Интересно, что часть раковин сохранила периостракум — тонкий внешний слой, который обычно быстро разрушается после смерти моллюска. Это позволило предположить, что животных могли транспортировать в столицу живыми в контейнерах с морской водой.

Если эта версия подтвердится, она станет доказательством существования хорошо организованной имперской системы транспортировки ресурсов на сотни километров вглубь континента.

Раскопки каменных хранилищ производили очень осторожно. Каждый сундук имел примерно 50 сантиметров в высоту и ширину, а очищение артефактов от почвы длилось несколько месяцев.

Консерватор Adriana Sanromán Peyron рассказала, что для очистки использовали ватные тампоны, а природные фиксаторы помогли сохранить остатки красок.

На некоторых фигурках были обнаружены следы красной и белой пигментации. Ученые предполагают, что ацтеки могли изменять облик этих предметов, придавая черты божества дождя Tlaloc.

Еще в конце 1970-х годов археолог Eduardo Matos Moctezuma открыл жертвоприношение №18 и №19, а в 1991 году были найдены захоронения №97. Тогда исследователи предполагали, что вокруг храмовой платформы должны существовать и другие схожие хранилища.

Новые открытия практически подтвердили эту теорию. Теперь археологам удалось воспроизвести полную схему церемониального расположения ритуальных даров вокруг храма.

После завершения реставрационных работ все найденные предметы будут переданы в музей Templo Mayor Museum. Там планируется создать специальную выставку, где посетители смогут увидеть все шесть ритуальных комплексов.

