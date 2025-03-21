На территории Марокко обнаружили окаменевшие останки динозавра в возрасте 168 миллионов лет: чем уникальны.

Международная команда палеонтологов совершила выдающееся открытие в горах Среднего Атласа Марокко – бедренную кость древнейшего известного представителя цераподи. Эти небольшие травоядные динозавры, передвигавшиеся на двух ногах подобно современным птицам, принадлежали к группе орнитисхий или "птахотазовых" динозавров.

По данным издания Interesting Engineering, уникальную окаменелость обнаружили в формации Эль-Мерс III в батском ярусе. Исследователи из Музея естественной истории и Университета Бирмингема (Великобритания) совместно с коллегами из марокканского Университета Сиди Мохамеда бен Абделли датировали находку примерно 168 миллионами лет, что относит ее к средней юре. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Образец представляет собой старейший в мире церапод," – подчеркивают ученые в своей публикации в журнале Royal Society Open Science.

Особую ценность открытию придает то, что ранняя история этих динозавров, получивших расцвет в меловой период, до сих пор оставалась малоисследованной. До этой находки единственным скелетным подтверждением существования цераподов в средней юре была бедренная кость, обнаруженная в Великобритании. Палеонтологи располагали в основном отпечатками следов, что существенно ограничивало исследование эволюции данной группы.

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Обнаруженная кость имеет характерные анатомические особенности, в частности отличную бороздку на задней поверхности проксимального конца, что безошибочно идентифицирует ее как надлежащую цераподу. Исследователи отмечают:

"Образец, хотя и фрагментарный, имеет характеристики, включая смещение головки бедренной кости на выраженной шейке и сужение между головкой и большим вертлугом, которые связывают его именно с цераподами, а не с другими неорнитисхиями."

Марокканская находка примерно на 2 миллиона лет старше предыдущего "рекорда", что свидетельствует о значительно более ранней диверсификации цераподов, чем считалось до сих пор.

Ученые убеждены, что горы Среднего Атласа могут скрывать и другие останки этих загадочных существ, что позволит глубже изучить эволюционный путь динозавров, напоминавших своим способом передвижения современных птиц.

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