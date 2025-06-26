На территории Йорка в Великобритании обнаружили больницу 12-13 веков: чем уникальна находка

При попытке устранить провал на площади Святого Леонарда в британском Йорке рабочие наткнулись на полость, внутри которой, по предварительным оценкам, могут сохраняться остатки больницы XII–XIII веков. Эта часть города когда-то служила форпостом для римских легионеров, что и заинтересовало археологов, именно эта историческая деталь стала причиной начала раскопок.

Об этом пишет Mirror. Уточняется, что находку обнаружили прямо посреди проезжей части, где раньше размещался средневековый двор под названием Mint Yard. Он был снесен несколько столетий назад, а потом на его месте появилась дорога.

Сейчас участок, расположенный в самом сердце Йорка, находится под охраной, чтобы археологи могли работать в безопасности, не мешая городскому транспорту.

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Советник города Кейт Равилиус прокомментировал ситуацию: "Мы знали, что в этом районе есть много ценных археологических объектов, связанных с римской крепостью. Работы продолжаются, и мы будем делиться новостями об их ходе".

Кстати, еще в 1836 году эта часть площади была превращена в элегантный квартал в георгианском стиле – он быстро стал одним из самых престижных районов Йорка.

Ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили в Израиле кольцо в возрасте 2300 лет.

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