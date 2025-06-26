На території Йорку у Великобританії виявили лікарню 12-13 століття: чим унікальна знахідка

Під час спроби усунути провал на площі Святого Леонарда в британському Йорку робітники натрапили на порожнину, всередині якої, за попередніми оцінками, можуть зберігатися залишки лікарні XII–XIII століть. Ця частина міста колись слугувала форпостом для римських легіонерів, що й зацікавило археологів — саме ця історична деталь стала причиною початку розкопок.

Про це пише Mirror. Уточнюється, що знахідку виявили просто посеред проїжджої частини, де раніше розташовувався середньовічний двір під назвою Mint Yard. Він був знесений кілька століть тому, а згодом на його місці з’явилася дорога.

Зараз ділянка, розташована у самому серці Йорка, перебуває під охороною, аби археологи могли працювати в безпеці, не заважаючи міському транспорту.

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Радниця міста Кейт Равіліус прокоментувала ситуацію: "Ми знали, що в цьому районі є багато цінних археологічних об’єктів, пов’язаних із римською фортецею. Роботи тривають, і ми будемо ділитися новинами про їхній перебіг".

До речі, ще у 1836 році ця частина площі була перетворена на елегантний квартал у георгіанському стилі — він швидко став одним із найпрестижніших районів Йорка.

Раніше ми розповідали, що археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років.

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