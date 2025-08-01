На территории Хорватии обнаружили сторожевую башню 1800 лет (фото)

В Хорватии археологи обнаружили остатки древнеримской сторожевой башни, которой почти 1800 лет. Сооружение было возведено для охраны лимеса — западной границы Римской империи вдоль Дуная.

Об этом пишет Live Science. На месте раскопок были найдены различные артефакты: элементы военного снаряжения, броши и керамика. Все это позволяет датировать сооружение концом II — началом III века нашей эры, когда Римская империя переживала период активной обороны своих границ, в частности, во время Маркоманских войн.

Руководитель археологической экспедиции Марко Диздар из Института археологии в Загребе объяснил, что башня возводилась в период обострения ситуации на лимесе, когда на территории Подунавья начали активизироваться варварские племена. В это время в восточной части современной Хорватии, в Илоке и Сотине, римляне создавали военные укрепления. Недавно исследованная сторожевая башня, расположенная в селе Мохово, скорее всего, являлась частью этой оборонительной системы.

Объект находился на стратегически важном участке – вблизи переправы через Дунай. Природные овраги с трех сторон создавали дополнительную защиту, а с самой башни открывался широкий обзор на окружающую территорию. Ученые предполагают, что башня имела визуальный контакт с другими пунктами наблюдения, расположенными на расстоянии 2–3 километров. Она служила точкой наблюдения: при угрозе солдаты могли быстро сообщить об опасности гарнизонам в соседних укреплениях.

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Первые признаки этого сооружения были обнаружены в 2003 году во время предыдущих полевых исследований. В 2020 году археологи провели геомагнитную съемку, подтвердившую наличие подземных остатков оборонительных объектов. Окончательно подлинность находки была подтверждена раскопками в 2024–2025 годах. Это первая подробно исследованная сторожевая башня на дунайском лимесе в пределах Хорватии.

Само здание занимало площадь примерно 40 на 30 метров. Она имела укрепление в виде глубоких рвов и деревянного частокола, а в центре располагалось деревянное здание. Такая конструкция эффективно сдерживала нападающих, давая гарнизону время на оборону.

Археологи отмечают, что башня прошла несколько этапов перестройки, что свидетельствует об ее активном использовании. Впоследствии, в IV веке, ее вероятно заменили более компактным фортом с башней. В этот период Рим уже не воевал с сарматами, а вел с ними торговлю. В то же время с севера появлялись новые угрозы, в том числе германские племена, что заставило империю снова укреплять свои границы – на этот раз с помощью больших фортов и усиленных военных сил.

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