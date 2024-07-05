На стенах 12-тысячелетних храмов в разных уголках мира обнаруживают современный аксессуар: как он там оказался

Археологи продолжают обнаруживать древние настенные резьбы, на которых изображены предметы, напоминающие современные сумочки, сообщает DailyMail.

Некоторым из этих изображений около 12 тысяч лет. Древнейшие из них были найдены в Турции, в развалинах мегалитического храма Гебекли-Тепе. Эти необычные изображения были выгравированы на колоннах древнего храма.

На стенах 12-тысячелетних храмов в разных уголках мира обнаруживают современный аксессуар: как он там оказался. Источник: DailyMail На стенах 12-тысячелетних храмов в разных уголках мира обнаруживают современный аксессуар: как он там оказался. Источник: DailyMail

Подобные мотивы с сумочками были найдены в Мексике, Ираке и некоторых регионах Южной Америки. Это вызывает множество вопросов, в частности, как древние цивилизации могли использовать предмет, столь похожий на современную дамскую сумочку.

Хотя рисунки напоминают сумочки или клатчи, эксперты полагают, что на древних руинах изображены скорее корзины. Однако некоторые ученые предполагают, что концепция сумочки могла быть изобретена древними цивилизациями.

На стенах 12-тысячелетних храмов в разных уголках мира обнаруживают современный аксессуар: как он там оказался. Источник: DailyMail На стенах 12-тысячелетних храмов в разных уголках мира обнаруживают современный аксессуар: как он там оказался. Источник: DailyMail

Известно, что первая сумка появилась в Англии в 1841 году. Ее создал Сэмюэл Паркинсон, решивший сделать дорожный чемодан для своей жены, но меньшего размера. С этого времени этот аксессуар стал неотъемлемой частью ежедневного образа как женщин, так и мужчин.

Проблема в том, что храм Гебекли-Тепе был построен около 9000 г. до н.э., и его строители вряд ли могли знать о таком аксессуаре.

Другой древний пример сумочки был найден в древнеегипетских иероглифах, написанных около 5000 лет назад. На них изображены боги, держащие в руках небольшой квадратный предмет, символизирующий процветание.

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Археологи действительно находили остатки корзин и сумок для разных инструментов, которые использовали древние египтяне, но пока не могут точно сказать, что именно было изображено в иероглифах.

Подобные находки были сделаны и в Ираке. Среди развалин ассирийского дворца были найдены гигантские каменные плиты, созданные между 883 и 859 годами до н. На плитах изображен Джин с крыльями, держащий в руках сумочку. Некоторые эксперты утверждают, что Джин действительно держит не сумку, а ведро.

Археологи соглашаются, что предмет в руках Джина был предназначен для ношения зелья или других одурманивающих веществ.

"Такие фигуры в ассирийских дворцах часто имеют тела и головы животных, их называют Апкалу", – говорит историк Дэвид Миано.

По его словам, это второстепенные божества, обладающие силой защиты и упоминаемые в древних писаниях.

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"Они носят предметы, которые люди называют сумками, но на самом деле это ведра для воды из священных финиковых пальм", - подчеркивает Миано.

В подтверждение этого в Ираке действительно были найдены древние ведра, очень похожие на гравюры.

Подобные мотивы также были обнаружены в Мексике, среди развалин тольтеков. Там гигантские человекоподобные каменные изваяния также держат в руках предметы, похожие на сумочки. Эти статуи были созданы в 750 году н.

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