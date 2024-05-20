На случай блекаута: как зарядить iPhone когда нет света
Хотя стандартное зарядное устройство – это самый удобный способ зарядить ваш iPhone, существуют и другие методы, которые можно использовать в случае его отсутствия. Об этом пишет Главред.
Вот несколько альтернативных способов зарядить ваш iPhone:
Компьютер или ноутбук:
Подключите iPhone к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью кабеля USB. Этот метод зарядки может быть медленнее использования стандартного зарядного блока.
Портативное зарядное устройство (Power bank):
Power Bank – это портативный аккумулятор, который можно использовать для зарядки мобильных устройств. Подключите iPhone к power bank с помощью кабеля USB.
Зарядка в автомобиле:
Если в вашем автомобиле есть USB-порт или зарядное устройство (адаптер для прикуривателя с USB-портом), вы можете заряжать iPhone во время поездки. Подключите iPhone к USB-порту или адаптеру с помощью USB-кабеля.
Другие USB-устройства:
Некоторые другие электронные устройства, такие как телевизоры, игровые консоли или портативные динамики, могут иметь порты USB, к которым можно подключить iPhone для зарядки. Убедитесь, что мощность выходного сигнала USB-порта достаточна для зарядки iPhone.
Солнечные зарядные устройства:
Специальные солнечные панели со встроенными портами USB могут заряжать ваш iPhone за счет солнечной энергии. Этот метод особенно полезен в условиях, где нет доступа к электрической сети.
Важно:
Всегда используйте качественные кабели и устройства, отвечающие требованиям вашего iPhone, чтобы избежать повреждения аккумулятора или других проблем. Не все перечисленные способы могут заряжать iPhone с наибольшей скоростью.
Зарядка iPhone от батарейки (не рекомендуется)
Хотя зарядка iPhone от батареи возможна, она не рекомендуется из-за своей неэффективности и потенциального ущерба для аккумулятора.
Инструкция:
- Подготовьте батарейки: Вставьте новые или полностью заряженные батарейки (AA или AAA) в конвертер батарейки в USB. Убедитесь, что полярность (+ и -) батареек соответствует маркировке на конвертере.
- Подключите конвертер к автомобильному зарядному устройству: Вставьте автомобильное зарядное устройство в разъем USB конвертера.
- Подключите iPhone: Подключите iPhone к автомобильному зарядному устройству с помощью кабеля USB.
- Зарядка: Если все правильно подключено, ваш iPhone начнет заряжаться от батареек через автомобильное зарядное устройство.
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Помните:
- Этот метод зарядки очень медленный.
- Использование некачественных батареек или конвертера может привести к повреждению аккумулятора iPhone.
- Зарядка iPhone от батареек может значительно сократить срок службы аккумулятора.
Альтернативные методы зарядки iPhone, кроме зарядки от батареек, более безопасны и эффективны.
Напомним, мы уже писали, как зарядить телефон гораздо быстрее.
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