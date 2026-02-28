На Марсе обнаружили 'яйца пауков': ученые строят догадки о происхождении находки (фото)

NASA опубликовала новые снимки поверхности Марса, сделанные марсоходом Curiosity, на которых видны ранее неизвестные геологические структуры – крошечные сфероиды, напоминающие паучные яйца. Эти образования стали настоящей сенсацией для ученых, ведь они могут рассказать много нового о водном прошлом Красной планеты.

Последние восемь месяцев Curiosity подробно исследовал серию взаимосвязанных каменных гребней на склонах горы Эолида в центре кратера Гейл. Эти гребни, которые с орбиты выглядят как гигантская паутина, получили название "коробчатых" структур. Они занимают площадь до 12 километров в ширину и образовались в результате движения жидкой воды под поверхностью Марса миллиарды лет назад. Об этом пишет Live Science.

С орбиты эти структуры действительно напоминают паутину, но приближенные снимки марсохода обнаружили тысячи мелких сфероидов — округлых образований, похожих на яйца. Подобные сфероиды раньше видели на другом камне в кратере Езеро, где работает марсоход Perseverance, но на горе Эолида они оказались особенно многочисленными и хорошо сохранившимися.

Ученые сразу отметили: эти структуры не имеют никакого отношения к внеземной жизни. Скорее всего, сфероиды сформировались в результате химических процессов, связанных с движением жидкой воды через породы. Для окончательного подтверждения необходимы дополнительные исследования, но уже сейчас находка считается одной из самых ценных для понимания марсианской гидрологии.

"Коробчатые" структуры – это рядовые гребни с минералами, богатыми кальцитом. На Земле подобные образования встречаются в пещерах, где вода медленно проникает через породы. На Марсе они возникли благодаря сильным ветрам и потокам подповерхностной воды, когда-то доступной на поверхности планеты.

Особенно интересно, что эти структуры сформировались на высоте около двух метров над современным уровнем дна кратера. Это означает, что уровень жидкой воды на поверхности Марса в далеком прошлом был значительно выше, чем считалось ранее. Также находка указывает, что в этом районе вода могла существовать гораздо дольше, чем предполагали предыдущие модели.

Команда Curiosity надеется, что дальнейший анализ химического состава и структуры сфероидов поможет понять конкретные условия, при которых они образовались. Это ответит на ключевые вопросы: насколько долго Марс оставался пригодным для жидкой воды и могли ли такие среды поддерживать микробную жизнь в прошлом.

