На Кубе коты съели редкий вид крокодилов: это первый зафиксированный случай

Бездомных кошек часто считают одним из самых опасных инвазионных животных, представляющих угрозу для многочисленных видов в естественной среде обитания. Кубинские исследователи недавно предоставили доказательства, что эти кошки виноваты в большом количестве смертей молодых особей уникальных видов крокодилов.

В недавней статье журнала "Herpetology Notes" подчеркивается, что кубинские крокодилы (Crocodylus rhombifer) населяют ограниченное количество островов, которые являются частью Кубы. Популяция этих рептилий в естественной среде, по последним подсчетам, составляет примерно 3000 особей.

Для сохранения популяции крокодилов, которые находятся на грани исчезновения, было решено начать их целенаправленное разведение в специализированных учреждениях. Одним из таких является ферма "Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm", где ежегодно в естественную среду выпускают примерно 500 молодых особей.

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Однако осенью 2022 года на территории фермы произошел ужасный инцидент, приведший к гибели 145 молодых крокодилов возрастом четыре месяца. Сотрудники фермы предположили, что причиной трагедии стали дикие коты, которых ранее завезли для контроля над популяцией грызунов.

Остатки молодых крокодилов были обнаружены неподалеку от мест их содержания и внутри вольеров. Признаки присутствия котов были очевидны: следы лап на земле и куски шерсти на ограждении. По словам авторов исследования, это первый задокументированный случай массового убийства кубинских крокодилов одичавшими котами.

Отныне, в свете недавних событий, для крокодилов введены повышенные меры охраны. Для выявления правонарушителя на территории фермы появилась фотоловушка. Через некоторое время она зафиксировала, как кот проник в вольер, где раньше жили молодые крокодилы. Однако, анализ ситуации показал, что котов должно было быть несколько, ведь один не смог бы справиться с таким количеством крокодилов.

В ответ на это, на ферме установили ловушки, которые не причиняют вреда котам, и в результате удалось поймать семерых меховых злоумышленников. Их отправили подальше от фермы.

Ученые в своем комментарии для Live Science выразили мнение, что коты вряд ли станут угрозой для кубинских крокодилов. Трагедия на ферме произошла из-за того, что молодых особей содержали в закрытых вольерах, к которым коты могли беспрепятственно добраться. В дикой природе такие инциденты маловероятны.

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